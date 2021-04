Superlega horror: arriva la sospensione (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega in due giorni è stata la migliore fiction del mondo pallonaro. Ma si trattava solo di una miniserie che non è piaciuta al pubblico ed è stata cancellata per essere riproposta in un secondo momento. l’Inter è la prima squadra Italiana che si è sganciata dal progetto, poi il Milan e si è capito che non c’era più un progetto ed è tutto finito. La Superlega a tinte horror a finito di esistere molto in anticipo rispetto alle previsioni. Superlega Titanic: le 6 squadre inglesi sono tornate nell’ovile della Uefa Superlega horror: che cosa è successo? La prima squadra Italiana che ha detto basta è stata l’Inter che attraverso un comunicato ha detto all’Ansa: “Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto d’interesse”. Poi è stata la volta del Milan e quindi le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lain due giorni è stata la migliore fiction del mondo pallonaro. Ma si trattava solo di una miniserie che non è piaciuta al pubblico ed è stata cancellata per essere riproposta in un secondo momento. l’Inter è la prima squadra Italiana che si è sganciata dal progetto, poi il Milan e si è capito che non c’era più un progetto ed è tutto finito. Laa tintea finito di esistere molto in anticipo rispetto alle previsioni.Titanic: le 6 squadre inglesi sono tornate nell’ovile della Uefa: che cosa è successo? La prima squadra Italiana che ha detto basta è stata l’Inter che attraverso un comunicato ha detto all’Ansa: “Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto d’interesse”. Poi è stata la volta del Milan e quindi le ...

Advertising

FaNaTiKo10 : Prepartita di #veronafiorentina Servizio sulla superlega Con tanto di musica horror/thriller Ma andata a cagare @SkySport #SuperLega - nerazzurro32 : RT @InterClubLondon: Certo the Perez Presidente e Agnelli Vice-Presidente sembra un film horror più che una #SuperLega di calcio. Mi aspe… - C4booooom : RT @InterClubLondon: Certo the Perez Presidente e Agnelli Vice-Presidente sembra un film horror più che una #SuperLega di calcio. Mi aspe… - Emanuel72607325 : IN QUESTO MOMENTO MI ASPETTO IL TWEET HORROR DI #ADL. ' SONO LIETO DI COMUNICARVI CHE IL NAPOLI HA ADERITO ALLA… - InterClubLondon : Certo the Perez Presidente e Agnelli Vice-Presidente sembra un film horror più che una #SuperLega di calcio. Mi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega horror Agnelli risponde alla Serie A: «Vinceremo noi? Succede da 80 anni» Juventus News 24 Superlega horror: arriva la sospensione La Superlega è diventata unincubo Horror senza precedenti. Alla fine è stata sospesa come si immaginava. Volete sapere tutto? scopriamolo.

Superlega, la casa dei ricchi in mutande: ma Uefa, Fifa e Figc... Il nuovo torneo è necessario ai grandi club per evitare conseguenze economiche disastrose dopo un anno di perdite. Ma certe ...

La Superlega è diventata unincubo Horror senza precedenti. Alla fine è stata sospesa come si immaginava. Volete sapere tutto? scopriamolo.Il nuovo torneo è necessario ai grandi club per evitare conseguenze economiche disastrose dopo un anno di perdite. Ma certe ...