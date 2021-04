Superlega, Gravina: “Nessuna sanzione per Juve, Milan e Inter” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Assolutamente no. Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’è un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a proposito di possibili sanzioni verso Juventus, Milan e Inter, i tre club italiani che avevano aderito alla Superleague, a margine di una conferenza stampa a Roma sugli Europei di calcio. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Assolutamente no. Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’è un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a proposito di possibili sanzioni verso Juventus, Milan e Inter, i tre club italiani che avevano aderito alla Superleague, a margine di una conferenza stampa a Roma sugli Europei di calcio.

