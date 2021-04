Spezia-Inter | Italiano | “Grande spirito e umiltà da parte dei ragazzi”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vincenzonel post partita di, match della 32a giornata della Serie A L’allenatore delloVincenzo, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro l’, e valevole per la tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Alberto Picco ai microfoni di Sky Sport. “Fermare l’non è semplice, anzi è un’impresa. Faccio i complimenti ai. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, siamo stati bravi a non portarli davanti alla nostra porta, penso che sia un punto meritatissimo. Questo punto ci deve dare la convinzione che se entriamo in campo con questopossiamo evitare prestazioni come quella di Bologna. Deve esserci ...

La, 21 aprile 2021 - Loospita l'capolista allo stadio Picco per la 32esima giornata di Serie A . Farias sblocca la gara al 12' con un tiro dalla distanza e la complicità di Handanovic , ma Perisic pareggia i ...Conte approfitta a metà della sconfitta del Milan contro il Sassuolo: l'non va oltre il pareggio allo stadio Picco. Per battere lonon basta una partita dominata in lungo e in largo. Dopo il vantaggio raggiunto da Farias al 12' con il primo tiro in porta dei ...Il tecnico bianconero ha aggiunto: “Lukaku fa paura: l’ho guardato nel riscaldamento e sono rientrato negli spogliatoi...” ...L’Inter rallenta la sua corsa per mano dello Spezia che blocca la squadra di Conte sull’1-1: i liguri passano subito in vantaggio grazie al destro al limite dell’area di Diego Farias; a pochi minuti ...