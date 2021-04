Spagna: stasera dibattito in tv tra i sei candidati a Madrid (Di mercoledì 21 aprile 2021) È previsto per stasera alle 21.30 il primo dibattito televisivo — e, per ora, l'unico confermato — tra i sei candidati in lizza per le elezioni regionali di Madrid del prossimo 4 maggio: una tornata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) È previsto peralle 21.30 il primotelevisivo — e, per ora, l'unico confermato — tra i seiin lizza per le elezioni regionali didel prossimo 4 maggio: una tornata ...

Advertising

giornaleradiofm : Spagna: stasera dibattito in tv tra i sei candidati a Madrid: (ANSA) - MADRID, 21 APR - È previsto per stasera alle… - iconanews : Spagna: stasera dibattito in tv tra i sei candidati a Madrid - beppeinterista : @ncorrasco Intanto in Spagna sono ancora la dopo la riunione di stasera..e le italiane non sono uscite - marfisi_matteo : @FBiasin 80 anno vincolo le stesse, in Italia, in Inghilterra ed in Spagna. Che si sbrigassero a commercializzare g… - homer_mario : @bossebasta dall'Inghilterra dicono Chelsea e city fuori, dalla Spagna dicono anche Inter e milan fuori. Cmq staser… -