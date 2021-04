Scostamento di bilancio, Tajani: “Destinare 8 miliardi a bar e ristoranti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo che 8 dei 40 miliardi dello Scostamento di bilancio vadano a chi è stato più penalizzato dal blocco dell’attività, a cominciare da bar e ristoranti”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), che chiede “misure concrete per coloro che operano nelle grandi città turistiche”. Gli azzurri pensano inoltre ad agevolazioni fiscali per chi riaprirà, prevedendo ad esempio il blocco delle tasse sul suolo pubblico e sui rifiuti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo che 8 dei 40dellodivadano a chi è stato più penalizzato dal blocco dell’attività, a cominciare da bar e”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio(foto), che chiede “misure concrete per coloro che operano nelle grandi città turistiche”. Gli azzurri pensano inoltre ad agevolazioni fiscali per chi riaprirà, prevedendo ad esempio il blocco delle tasse sul suolo pubblico e sui rifiuti. L'articolo L'Opinionista.

