Roberta Repetto | la donna morta per un tumore curato con le tisane

(Di mercoledì 21 aprile 2021)aveva 40 anni: èil 9 ottobre scorso per un melanoma in metastasi. Poteva sopravvivere, ma è stata curata con la meditazione e conzuccherate. Per questo motivo Paolo Oneda, chirurgo e dirigente presso l’U.O. Chirurgia generale dell’Ospedale di Manerbio e Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale del centro Anidra di Borzonasca sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di persone incapaci. Le avrebbero prescritto “meditazione” e “zuccherate” a fronte dei sintomi di un melanoma e l’avrebbero rassicurata sull’ingrossamento di due linfonodi, persuadendola che il secondo linfonodo fosse “il segno della risoluzione del conflitto “e che il “sistema stava drenando la parte tossica”. Questo ...

infoitinterno : Roberta Repetto: il medico e il santone che volevano curare il tumore con le tisane accusati di omicidio - _DAGOSPIA_ : LA MORTE DI ROBERTA REPETTO, DOPO L'ASPORTAZIONE IMPROVVISATA DI UN NEO, SCOPERCHIA IL... - InfinityLu75 : Io non mi capacito di ciò! Ma perché rivolgersi a questi ciarlatani? - infoitinterno : Roberta Repetto, le asportano un neo e muore? Non proprio, orrore e violenza: santone e chirurgo arrestati, choc a… - ninnitarantino : RT @genovatoday: Operata su un tavolo da cucina e curata con tisane: così è morta Roberta Repetto -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Repetto

Today.it

Volevano curare un tumore con le tisane , due arresti per la morte della 40enne ligure, insegnante di yoga uccisa da un melanoma. La Procura competente però ha individuato un 'santone' ed un medico che avrebbero precise responsabilità nella morte die li ha ...Operata senza anestesia su un tavolo di cucina da un medico e un santone, che come cura le hanno poi prescritto meditazione e tisane zuccherate., 40 anni, si fidava dei due uomini, che invece l'hanno condotta alla morte, avvenuta il 9 ottobre dello scorso anno nell'ospedale San Martino di Genova, dove era stata ricoverata per ...Roberta Repetto sarebbe stata convinta a non curarsi quando è apparso quel linfonodo che poi si è evoluto in metastasi che l’hanno uccisa ...I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, in borghese, hanno aspettato che arrivasse al lavoro, parcheggiasse e scendesse dall’auto. L’hanno arrestato all’ingresso dell’ospedale di Manerbio, d ...