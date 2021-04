Riapertura scuole | Fioroni | “Accordo Stato-Regioni è un elemento rilevante Pensa già da adesso a settembre”

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - infoitinterno : Riapertura scuole, noi docenti dobbiamo far sentire la nostra voce - ManuelaSartore1 : Magari invece di pensare solo al #coprifuoco ed ad andare a cena la sera si pensasse anche a risolvere il problema… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

... con lesuperiori che faranno didattica a distanza e in presenza al 50%. Nella bozza del ... Riaprono bar e ristoranti anche a cena Nella bozza del decreto troviamo anche ladi bar e ...Una ulteriore sottolineatura riguarda la "necessaria e urgentecompleta dellenel rispetto di tutte le precauzioni per evitare ulteriori contagi".Al via la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie ATA 2021: cosa sapere per fare domanda e chi può partecipare - LeggiOggi ..."Ho scritto al ministro Speranza per denunciare che nel testo del decreto approvato in preconsiglio dei ministri, la data di riapertura delle piscine coperte non è nemmeno citata. (ANSA) ...