Regina Elisabetta | un oggetto non manca mai nella sua borsa | svelato il mistero

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Laha una cui non rinuncia mai e che ha sempre portato con sé in ogni occasione: scopriamo di cosa si tratta Laoggi compie 95 anni e per lei sarà il compleanno più triste di sempre a causa della recente scomparsa del suo consorte, il principe Filippo, che L'articolo proviene da Inews.it.

Oggi sono 95 candeline. God Save The Queen - La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo - Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell'addio a Filippo - Buon compleanno alla Regina Elisabetta, che oggi compie 95 anni! Nata il 21 aprile 1926, siede sul trono britannico da ben 69…

L'abbiamo vista solitaria, commossa senza mai perdere la sua regalità, alla morte di Filippo, il consorte nei secoli. Laè l'unico punto fermo della mia vita. Perse madri, mogli, fidanzate, è lei l'unica donna della mia vita che dura ancora da sempre ed è l'unica che era sul trono già prima che ...Lacompie 95 anni. La sua è una vita straordinaria, vissuta intensamente. Ora la testa coronata più famosa del mondo sta affrontando il periodo più difficile e doloroso, quello del ...(ANSA) - LONDRA, 21 APR - Compleanno numero 95 in lutto, oggi, per la regina Elisabetta, sempre in sella sul trono britannico, ma provata dalla morte 10 giorni fa del quasi centenario principe Filippo ...La regina Elisabetta ha un oggetto a cui non rinuncia mai e che ha sempre portato con sé in ogni occasione: scopriamo di cosa si tratta ...