Provincia di Napoli, anche il virus torna a scuola: prof positiva al Covid. Quarantena per gli studenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Scoppia di nuovo la paura nelle scuole della Provincia di Napoli dopo che è emersa la positività al Covid di una docente in servizio a Massa Lubrense. Il virus ha colpito una insegnante che lavora presso la scuola primaria del plesso «Don Milani» dell'istituto comprensivo Bozzaotra. La dirigente scolastica, Angelina Aversa, ha disposto lezioni con la didattica

