Percassi | «Juve | Inter e Milan? Mai chiesto l’esclusione»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Percassi Juve

ritiene superato lo strappo: "Dallo scossone appena vissuto dobbiamo raccogliere opportunità dal punto di vista del calcio italiano. Il tema su cui insisto in assemblea e nei consigli di ...... qualunque modifica richiede processi lunghi e condivisione - chiude- . Secondo me Andrea ... Battendo domenica la, la Dea ha fatto un bel passo avanti verso la qualificazione in Champions ...Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro la Roma Giornata di vigilia in casa Atalanta: partita importante in chiave Champions. La squadra di Gaspe ...L'a.d. di Atalanta Luca Percassi ha parlato del progetto Superlega a Zingonia ai giornalisti svelando la posizione della società orobica: “Come ...