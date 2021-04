Paragon: la sede della McLaren è stata venduta (Di mercoledì 21 aprile 2021) La sede Paragon della McLaren è stata venduta. L’avveniristica sede nel Sussex in Gran Bretagna non è più della scuderia britannica. I costi da sostenere erano troppo alti e l’amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha optato per la vendita. La società acquirente è l’americana Global Net Lease. F1: i “nuovi” piloti non hanno ancora trovato il feeling con le vetture Paragon: perchè è stata venduta? La sede in stile ultra futuristico che era la casa della McLaren costava troppo. Zak Brown e colleghi hanno deciso di cedere Paragon perchè la spesa era ormai insostenibile. Global Net ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) La. L’avveniristicanel Sussex in Gran Bretagna non è piùscuderia britannica. I costi da sostenere erano troppo alti e l’amministratore delegato, Zak Brown, ha optato per la vendita. La società acquirente è l’americana Global Net Lease. F1: i “nuovi” piloti non hanno ancora trovato il feeling con le vetture: perchè è? Lain stile ultra futuristico che era la casacostava troppo. Zak Brown e colleghi hanno deciso di cedereperchè la spesa era ormai insostenibile. Global Net ...

