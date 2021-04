Pallacanestro Viola-Virtus Pozzuoli | coach Bolignano a StrettoWeb | “abbiamo sete di vittorie!” INTERVISTA

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Labatte la75-67:analizza l’importante successo in ottica Playoff ai microfoni diCancellata l’amara sconfitta in trasferta a Cassino, laritrova le mura amiche del PalaCalafiore e con esse anche la vittoria battendo75-67. La formazione neroarancio ottiene 2 punti molto importanti in ottica postseason, distanziandosi ulteriormente dall’ultimo posto in classifica. I reggini raggiungono proprioa quota 12 punti, virtualmente a +6 su Monopoli ultima in classifica. Nel post gara,ha analizzato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di ...

