Natale di Roma, gli ex Sindaci a messa insieme in Campidoglio. Gianni Alemanno: 'Un grande onore, oltre ogni polemica' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli ex Sindaci della Capitale a messa insieme per celebrare il Natale di Roma . Pietro Giubilo, Franco Carraro, Francesco Rutelli e Gianni Alemanno hanno partecipato alla messa celebrata all'Ara Coeli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli exdella Capitale aper celebrare ildi. Pietro Giubilo, Franco Carraro, Francesco Rutelli ehanno partecipato allacelebrata all'Ara Coeli ...

Advertising

virginiaraggi : Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezi… - OfficialSSLazio : ?? La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca @virginiaraggi il 2774° Natale di Roma con un la… - Roma : Presentata la medaglia celebrativa per il 2774° #NatalediRoma. Il prezioso simbolo, realizzato dall'Istituto Poligr… - kkillerqqueen : RT @iokaotika: il natale e roma le leggi dell' l'estate centro universo ?? ??… - BabbaiFabry : RT @virginiaraggi: Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezia ho… -