Nasce il patto europeo sul clima Cosa prevede e quali punti restano controversi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il futuro dell’Europa visto da Bruxelles è sempre più verde. Mercoledì mattina l’Ue ha ufficializzato l’impegno giuridico vincolante a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e ridurre entro il 2030 l’emissione dei gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, ove l’obiettivo precedente era fissato a 40%. L’accordo in linea di principio è stato raggiunto dopo 15 ore di contrattazione tra i rappresentanti dei Paesi europei e la Commissione. Diventerà realtà dopo la ratificazione del Parlamento, ma non sono previsti particolari problemi su quel fronte. Sono emerse frizioni, invece, sull’obiettivo del 55% (il Parlamento spingeva per il 60%) e sulle modalità di conteggio delle emissioni. Come emerge dal rapporto appena pubblicato dall’European Council of Foreign Relations, a firma di Susi Dennison, Rafael Loss e Jenny Söderström, i vari Paesi europei ...