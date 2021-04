Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini mettono nel mirino il record della Manica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono pronti a prendere il via per tentare di conquistare il record della Manica: 138 miglia da Cowes (UK) a Dinard (FR). La partenza è prevista per domani, giovedì 22 aprile, alle 9.00 GMT (11.00 ora italiana). A bordo del trimarano Soldini naviga con un equipaggio di 5 velisti esperti: Vittorio Bissaro, Guido Broggi, François Robert, Carlos Hernandez Robayna e Matteo Soldini. record della Manica: Soldini ci prova, “ma non è facile” L’attuale record dei Multiscafi è di Lloyd Thornburg e Brian Thompson, fissato a bordo del MOD 70 Phaedo3 nel 2015: 4 ore, 48 minuti e 57 secondi, con una ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 21 aprile 2021)e il Team di70 sono pronti a prendere il via per tentare di conquistare il: 138 miglia da Cowes (UK) a Dinard (FR). La partenza è prevista per domani, giovedì 22 aprile, alle 9.00 GMT (11.00 ora italiana). A bordo del trimaranonaviga con un equipaggio di 5 velisti esperti: Vittorio Bissaro, Guido Broggi, François Robert, Carlos Hernandez Robayna e Matteoci prova, “ma non è facile” L’attualedeiscafi è di Lloyd Thornburg e Brian Thompson, fissato a bordo del MOD 70 Phaedo3 nel 2015: 4 ore, 48 minuti e 57 secondi, con una ...

