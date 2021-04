Mancanza di forze, disturbi nel dormire o della memoria: la lunga scia del Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) I risultati del follow up su 1.500 pazienti seguiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive: «Costellazione di sintomi persistenti dopo il virus». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 aprile 2021) I risultati del follow up su 1.500 pazienti seguiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive: «Costellazione di sintomi persistenti dopo il virus».

Advertising

webecodibergamo : Mancanza di forze, disturbi nel dormire o della memoria: la lunga scia del Covid - PatriziaSolaria : @MercurioPsi Tranciare le catenelle e chiamare le forze dell'ordine che verbalizzino il perfetto rispetto delle nor… - Hopedes99 : @_xharrystattoos Io ho passato 2 notti fa la notte in bianco non ho dormito per niente...tutta la notte in bagno a… - MauroCapozza : RT @erretti42: Conte è stato massacrato da forze politiche e dai media. Ora tutto tace. Non c’è esautoramento del Parlamento, non c’è più m… - AngelaCaroli1 : RT @erretti42: Conte è stato massacrato da forze politiche e dai media. Ora tutto tace. Non c’è esautoramento del Parlamento, non c’è più m… -