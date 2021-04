M5s, dopo Casaleggio Conte ha un altro problema: si chiama Beppe Grillo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allora: c’è Davide Casaleggio che considera “perentoria” la data di domani. Se entro il 22 aprile, come aveva annunciato, il M5s non gli avrà versato circa 500 mila euro di arretrati staccherà la spina a Rousseau. Dividerà i destini della piattaforma (e del blog delle stelle) da quelli del Movimento. Seguiranno cause e lotte per ottenere il database degli iscritti. Le parti sono lontane, dice chi segue questa vicenda. Poi c’è il Garante, Beppe Grillo. Che dopo il video di difesa del figlio Ciro è considerato “instabile”. E infine ecco Giuseppe Conte, incalzato dal Pd e “seccato” da questa mina che Grillo gli ha piazzato sotto il trono di futuro capo del Movimento. Al punto di pensare di mettersi in proprio. Tentazioni e frenate. Dubbi. Alla fine alle 19 dopo mille ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allora: c’è Davideche considera “perentoria” la data di domani. Se entro il 22 aprile, come aveva annunciato, il M5s non gli avrà versato circa 500 mila euro di arretrati staccherà la spina a Rousseau. Dividerà i destini della piattaforma (e del blog delle stelle) da quelli del Movimento. Seguiranno cause e lotte per ottenere il database degli iscritti. Le parti sono lontane, dice chi segue questa vicenda. Poi c’è il Garante,. Cheil video di difesa del figlio Ciro è considerato “instabile”. E infine ecco Giuseppe, incalzato dal Pd e “seccato” da questa mina chegli ha piazzato sotto il trono di futuro capo del Movimento. Al punto di pensare di mettersi in proprio. Tentazioni e frenate. Dubbi. Alla fine alle 19mille ...

