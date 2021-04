LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Iordache non vola, l’Italia spera nelle Olimpiadi! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 19.28 Adesso aspettiamo le parallele di Melanie De Jesus. 19.25 Angelina Melnikvova si esalta alle parallele e ottiene 14.625 (miglior punteggio di giornata), Listunova 14.166 ed è terza. Giorgia Villa scivola in quinta posizione, Alice D’Amato è settima. 19.22 Larisa Iordache ha totalizzato 26.866 dopo due rotazioni. Deve totalizzare 27.533 tra volteggio e parallele per superare Martina Maggio e toglierci il pass olimpico. Media del 13.766, non impossibile ma ora ci possiamo sperare… 19.21 E invece noooo! 13.400 di Larisa Iordache con 5.7 di D Score. Terzo punteggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 19.28 Adesso aspettiamo le parallele di Melanie De Jesus. 19.25 Angelina Melnikvova si esalta alle parallele e ottiene 14.625 (miglior punteggio di giornata), Listunova 14.166 ed è terza. Giorgia Villa sciin quinta posizione, Alice D’Amato è settima. 19.22 Larisaha totalizzato 26.866 dopo due rotazioni. Deve totalizzare 27.533 tra volteggio e parallele per superare Martina Maggio e toglierci il pass olimpico. Media del 13.766, non impossibile ma ora ci possiamore… 19.21 E invece noooo! 13.400 di Larisacon 5.7 di D Score. Terzo punteggio ...

