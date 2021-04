LIVE Fognini-Zapata Miralles ATP Barcellona in DIRETTA: perché è stato squalificato e cosa ha detto (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Questo il momento in cui Fabio Fognini ha lasciato il campo. Fabio Fognini has been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs (@tennis gifs) April 21, 2021 17.05 Pare (condizionale d’obbligo, attendiamo conferme in merito), che l’insulto che abbia portato alla squalifica sia stato questo: “Sto c***o di giudice di linea mi ha rotto il c***o con sto fallo di piede. De puta madre“. 16.58 Fognini ha insultato un giudice di linea. Non sappiamo cosa gli abbia detto, ma pare si sia trattato di un’offesa molto pesante. Da qui l’arbitro, tenuto conto anche del precedente warning, ha optato per la squalifica. L’azzurro ha discusso a lungo con il supervisor, ma non c’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 Questo il momento in cui Fabioha lasciato il campo. Fabiohas been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs (@tennis gifs) April 21, 2021 17.05 Pare (condizionale d’obbligo, attendiamo conferme in merito), che l’insulto che abbia portato alla squalifica siaquesto: “Sto c***o di giudice di linea mi ha rotto il c***o con sto fallo di piede. De puta madre“. 16.58ha insultato un giudice di linea. Non sappiamogli abbia, ma pare si sia trattato di un’offesa molto pesante. Da qui l’arbitro, tenuto conto anche del precedente warning, ha optato per la squalifica. L’azzurro ha discusso a lungo con il supervisor, ma non c’è ...

