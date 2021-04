Lazio, caso tamponi: test Dna per Immobile e Strakosha (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Sempre aperta la questione tamponi in casa Lazio. Immobile e Strakosha si sottoporranno all'esame del Dna richiesto dalla Procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta scattata a novembre sui ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Sempre aperta la questionein casasi sottoporranno all'esame del Dna richiesto dalla Procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta scattata a novembre sui ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, caso tamponi: test Dna per Immobile e Strakosha: I due giocatori approfittano della trasferta di campionato… - peppamat7 : @13_maggio @LucillaMasini Il Lazio non è Roma. Se a mancare sono le dosi (in tutta Italia), secondo lei la soluzion… - romanewseu : #Lazio, caso tamponi: oggi test del Dna per #Immobile e #Strakosha - bsl_bar : RT @MCaronni: 1)Mondiali e Supercoppe dove le donne non possono assistere 2)Cessioni di club a Yonghong Li vari 3)City e Psg fanno i porci… - lazio_magazine : CDM - Caos Superlega, Gattuso vuole che il Napoli pensi solo sulla Lazio -