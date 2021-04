La serie in protolatino Romulus avrà una seconda stagione

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lanumero uno di, produzione originale Sky tratta da Il primo re di Matteo Rovere, ha conquistato il pubblico con le atmosfere antiche, l’insolita recitazione ine le svolte suggestive – anche efferate – della trama. Dopo essere stata venduta in oltre 40 paesi al mondo, ora latorna con unciclo di episodi: otto, firmati Sky + Cattleya + Groenlandia, in collaborazione con ITV Studios. Saranno sempre girati ine diretti da Michele Alhaique, Enrico Maria Artale e dallo stesso Matteo Rovere. In questaritroviamo Yemos e Wiros che, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma ...