La Regina Elisabetta esce dal lutto | il sorriso bellissimo regalato ai suoi sudditi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ce l’ha fatta… O forse sì. Lacompie 95 anni ed è il più triste deicompleanni. Il primo senza al fianco il Principe Filippo, suo compagno di Royal e Family Life per oltre 73 anni. Niente ritratti ufficiali, avevano annunciato. Ma alla fine, la foto è arrivata…: il... Amica.

Advertising

chetempochefa : 'I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità' Oggi, #21aprile, la Regina Elisabetta II, compie 95… - fanpage : La regina Elisabetta compie 95 anni. #QueenElizabeth Quello di quest’anno, però, è un compleanno segnato dal lutto,… - Adnkronos : Oggi i 95 anni della regina Elisabetta, ma sabato 12 giugno si celebra il compleanno bis: ecco perché.… - Biagia93 : RT @breath_big: 'È sempre stato facile odiare e distruggere. Costruire e amare è molto più difficile' Auguri alla Regina Elisabetta II #Que… - walkiinsunshin2 : RT @PadfootBlack__: il compleanno della regina Elisabetta e quello di Roma, la città eterna, sono lo stesso giorno coincidenze? io non cred… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Per il suo 95esimo compleanno laha compiuto un gesto di cortesia e coraggio, rompendo il silenzio del suo periodo di lutto e rivolgendo un messaggio di ringraziamento non solo ai cittadini inglesi, ma a tutti ...Nel giorno del suo 95esimo compleanno laha rotto il silenzio postando sui social il suo primo messaggio ufficiale dopo la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo.: il primo messaggio dopo la morte ...La regina Elisabetta ha rotto il silenzio del lutto e inviato un messaggio a quanti le sono stati vicini in questi giorni, rendendole omaggio dopo la morte del principe Filippo ...Roma, 21 apr. (askanews) - Nacque nipote del re, non si aspettava di diventare regina, è la monarca più longeva della storia britannica, 68 anni ...