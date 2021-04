Juventus-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Juventus e Parma si affrontano nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta. Il piazzamento per la prossima Champions League è a rischio e bisogna vincere per consolidare la propria posizione tra le prime quattro. I ducali, invece, sono alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più un miraggio. La sconfitta contro il Cagliari (4-3 con due reti subite nei minuti di recupero) può aver lasciato pesanti strascichi nella mente dei giocatori. La sfida contro i Campioni d’Italia può rappresentare l’ultima spiaggia. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021)si affrontano nel match valevole per la trentaduesima giornata di. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta. Il piazzamento per la prossima Champions League è a rischio e bisogna vincere per consolidare la propria posizione tra le prime quattro. I ducali, invece, sono alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più un miraggio. La sconfitta contro il Cagliari (4-3 con due reti subite nei minuti di recupero) può aver lasciato pesanti strascichi nella mente dei giocatori. La sfida contro i Campioni d’Italia può rappresentare l’ultima spiaggia. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN. SportFace.

