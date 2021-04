I ribelli contro la presidenza di Deby jr: “Il Ciad non è una monarchia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Non ci può essere una trasmissione dinastica del potere perché il Ciad non è una monarchia“: è la posizione dei ribelli del Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (Fact), che ieri a tarda sera hanno comunicato di essere “alle porte” della capitale N’Djamena. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Non ci può essere una trasmissione dinastica del potere perché il Ciad non è una monarchia“: è la posizione dei ribelli del Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (Fact), che ieri a tarda sera hanno comunicato di essere “alle porte” della capitale N’Djamena.

