Fiumicino | Etihad continua i test di sostenibilità con l’ecoFlight Abu Dhabi-Roma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –no idiAirways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, per rendere più sostenibili i suoi voli. È stato infatti operato il primo ecoFlight per il 2021, all’interno del programmaGreenliner per valutare il successo delle iniziative diambientale implementate sui voli di linea. Il primo ecoFlight del 2021, EY83, è partito il 17 aprile da Abualla volta die haato una serie di iniziative per l’ottimizzazione di rotte e motore, oltre al peso dei prodotti a bordo e l’utilizzo della plastica monouso. L’obiettivo è incorporare queste iniziative nelle operazioni di tutti i giorni del vettore. Idi bordo – rende noto la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Etihad

Teleborsa

"Siamo lieti di dare il benvenuto aa questo primo volo ecologico effettuato dal nostro partner- commenta Marco Troncone, AD di Aeroporti di Roma - che arriva a pochi giorni dall'...... il piano di rilancio si basa ancora una volta su due basi (Linate e) e si fonda su ... Il piano ITA attuale è, in sostanza, lo stesso dei 'Capitani' e di, ed entrambi hanno fallito. ...(Teleborsa) - Continuano i test di Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, per rendere più sostenibili i suoi voli. È stato infatti operato il primo ecoFlight per ...Come notato da Robert Boyle, ex chief strategist per il gruppo IAG, il piano di rilancio si basa ancora una volta su due basi (Linate e Fiumicino) e si fonda su ... lo stesso dei ‘Capitani’ e di ...