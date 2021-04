Covid Piemonte, oggi 1.026 contagi e 48 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.026 i contagi da coronavirus registrati oggi 21 aprile in Piemonte secondo il bollettino della regione. Da ieri, segnalati altri 48 morti. I nuovi casi, 109 individuati dopo test antigenico, sono pari al 5,1% di 20.188 tamponi eseguiti, di cui 9.867 antigenici. Dei casi registrati nelle ultime 24 ore gli asintomatici sono 470 (45,8%). I casi sono 172 di screening, 633 contatti di caso, 221 con indagine in corso, 23 in Rsa Strutture Socio-Assistenziali, 95 in ambito scolastico e 908 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 340.517, di cui 27.507 Alessandria, 16.485 Asti, 10.429 Biella, 48.846 Cuneo, 26.286 Novara, 182.349 Torino, 12.672 Vercelli, 12.054 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.424 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.026 ida coronavirus registrati21insecondo ildella regione. Da ieri, segnalati altri 48. I nuovi casi, 109 individuati dopo test antigenico, sono pari al 5,1% di 20.188 tamponi eseguiti, di cui 9.867 antigenici. Dei casi registrati nelle ultime 24 ore gli asintomatici sono 470 (45,8%). I casi sono 172 di screening, 633 contatti di caso, 221 con indagine in corso, 23 in Rsa Strutture Socio-Assistenziali, 95 in ambito scolastico e 908 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 340.517, di cui 27.507 Alessandria, 16.485 Asti, 10.429 Biella, 48.846 Cuneo, 26.286 Novara, 182.349 Torino, 12.672 Vercelli, 12.054 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.424 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture ...

