Covid: Cdm, dal 26/4 torna sport squadra e contatto, ok anche a calcetto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa al termine del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

