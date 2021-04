Controlli nel centro storico di Napoli | sequestrati 58 veicoli

Leggi su anteprima24

Polizia e Polizia Municipale hanno sequestrato 58 tra auto e moto abbandonate in strada e prive di assicurazione duranteal Rione Sanità e nelle strade adiacenti. Stamattina i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell'UfficioAbbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via dei Cristallini, vico San Felice, via Antonio Villari, vicolo Maresca, via Sanità, vico Lammatari, vico Santa Maria del Pozzo, via Montesilvano e via Vincenzo de Monte dove hanno sequestrato 47 motoe 11 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.