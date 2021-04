Ceferin | ' Ammirabile ammettere un errore | ora avanti insieme'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In mattinata ha ripreso la parola il presidente della Uefa Aleksandercommentando in un comunicato ufficiale la notizia delle squadre ritiratesi dal progetto Superlega: 'Ieri ho detto che è ...

...ha ripreso la parola il presidente della Uefa Aleksandercommentando in un comunicato ufficiale la notizia delle squadre ritiratesi dal progetto Superlega: 'Ieri ho detto che è...Ricostruiamo l'unità" Superlega europea, Aleksanderriaccoglie nella Uefa i club 'ribelli' che hanno annunciato un passo indietro. "Ieri ho detto che èammettere di aver sbagliato ...Dopo 48 ore di grande caos, tutto rientrato? Chissà. Sembra però che la bufera abbattutasi sul mondo del calcio si sia placata, almeno per il momento. La sospensione del progetto "Super Lega" e le scu ...SUPER LEGA UEFA CEFERIN – Nel giro di 48 ore la neonata SuperLega si è sgretolata. L’uscita di tutti e sei i club inglesi dal progetto sono stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In una nota ...