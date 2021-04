Brumotti aggredito | la risposta choc di Chef Rubio | “Troppo poche te ne hanno date”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vittoriodi Striscia la NotiziaQuarticciolo, Roma. All’aggressione dirispondeinveendo contro il reporter che fa giornalismo di denuncia. Un gruppo di persone delle case popolari del quartiere li ha malmenati, per loro tanta paura ma solo qualche escoriazione, oltre ai danni per la devastazione di macchine da presa e furgone. E il conto dei danni per la devastazione di macchine da presa e furgone.stava girando da qualche giorno in zona per documentare lo spaccio di droga alla luce del sole tra i palazzi del Quarticciolo. Non è la prima volta chevienein situazioni analoghe. Dall’altra, chi depreca la denuncia spettacolo del giornalista a caccia di facili ascolti ...