Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino Asl di #Benevento: 68 nuovi #Positivi e 3 #Decessi ** - News_24it : Destano preoccupazione a Sabaudia i 16 nuovi casi positivi rilevati in città ed inseriti nell’odierno bollettino uf… - H24Parioli : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - - H24Prati : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - - H24Nomentano : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Asl

Ildelladi Latina del 21 aprile 2021 Nel dettaglio della distribuzione nei singoli comuni, Latina conta 39 casi, ancora il dato più alto del territorio, mentre si assiste a una nuova ...... secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 282 i casi positivi segnalati neldi oggi, 21 aprile. Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 49 i casi rilevati: Cascina ...Benevento – Sono 68 i positivi alla luce dei 993 tamponi processati quest’oggi dall’Asl di Benevento. Di questi solo 8 riguardano persone che hanno presentato una sintomatologia. da registrare 63 guar ...Cala in modo significativo, rispetto a ieri, il rapporto tra positivi e tamponi molecolari in Campania nella giornata in cui tutti gli over 80 hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Due dati incorag ...