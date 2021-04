Barbara d’Urso | Tommaso Zorzi punge | “Lei non fa più il mio nome? Io invece la nomino”

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha mosso i suoi primi passi nella tv generalista andando nei salotti di, eppure proprio nei santuari della Santa di Cologno monzese non si è fatto vedere dopo il GF Vip 5. L’ex gieffino ha spiegato di non avere nessun problema con la conduttrice ed ha aggiunto di non essere andato in diversi salotti tv per evitare la sovraesposizione. Qualche testata nei giorni scorsi ha riportato la notizia secondo la quale Carmelita nell’ultima puntata di Domenica Live avrebbe evitato più volte di fare ildi, facendo così pensare a dei rapporti non idilliaci con. Proprio con questo pettegolezzo ieri l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha aperto la terza puntata de Il Punto Z. “Mi hanno fatto sapere che...