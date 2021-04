ATP Barcellona 2021 | Lorenzo Musetti gioca un gran primo set | poi cede contro Felix Auger-Aliassime

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un match in due parti, quelloto sulla Pista Manolo Santana ditrae il canadese. Nella prima, più incisivo in numerose occasioni l’azzurro, nella seconda migliore condizione del canadese, che approfitta anche di qualche problema di troppo alla schiena del diciannovenne di Carrara e si qualifica per gli ottavi con il punteggio di 4-6 6-3 6-0. Due ore e 5 minuti la durata dell’inche consegna adil derbyDenis Shapovalov, altro match potenzialmente dide impatto a livello di spettacolo. I primi game di servizio non sono proprio la cosa più facile del mondo per i due, che vanno più volte molto vicino a ...

Advertising

SkySport : ?? ATP BARCELLONA ? Sinner batte Gerasimov in due set ?? 'Contro Bautista Agut sarà una partita dura' ?? IL PROGRAMMA… - SkySport : ATP BARCELLONA Il programma di oggi Dalle 11 su Sky Sport Uno ? - SkySport : ATP Barcellona, Musetti eliminato da Auger-Aliassime al 2° turno. Fuori anche Gaio #SkyTennis #Tennis #SkySport… - zazoomblog : Atp Barcellona 2021: Musetti battuto in rimonta da Auger-Aliassime fuori anche Gaio - #Barcellona #2021: #Musetti… - Ubitennis : ATP Barcellona: la rete di Musetti dura un set, poi Auger-Aliassime si libera e vince -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Barcellona

Il 19enne di Carrara, n.87 del ranking e in gara grazie a una wild card, è stato battuto in rimonta 4 - 6, 6 - 3, 6 - 0 dal canadese Felix Auger - Aliassime, n.20e decima testa di serie, nuovo ...Gli italiani in campo ? C'è tanta Italia in campo oggi ae Belgrado. Partiamo dal 500 di: primo match sul campo dedicato a Manolo Santana per Lorenzo Musetti contro Felix Auger -...Un match in due parti, quello giocato sulla Pista Manolo Santana di Barcellona tra Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime. Nella prima, più incisivo in numerose occasioni l'azzurro, nella ...Escono di scena sia Musetti che Gaio nel secondo turno del torneo ATP di Barcellona, decisive le sconfitte contro Auger-Aliassime e Rublev ...