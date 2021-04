Asma, per nove pazienti su dieci è grave il limite nelle attività quotidiane (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – A causa dei sintomi e soprattutto delle sue complicanze, l’asma ha un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Per circa 9 pazienti su 10 l’asma grave rappresenta un limite per tutte le attività quotidiane, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni: il 70% degli adolescenti ha infatti dichiarato che la patologia comporta un peggioramento della propria qualità di vita. È quanto emerge dalla prima indagine specifica sull’asma grave, svolta da Doxapharma per Sanofi, con l’obiettivo di indagare l’impatto di questa patologia sulla qualità di vita dei pazienti. Un estratto dell’indagine è disponibile su thenextbreath.it, il portale italiano di Sanofi dedicato a pazienti e medici per informare sull’asma grave con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidità. Sono i sintomi, che spesso compaiono all’improvviso (e nelle forme gravi in maniera dirompente e pericolosa) a incidere non solo sulla salute, ma anche sulla sfera psicologica dei pazienti, che spesso si trovano a dover rinunciare anche alle più banali delle attività, come andare a scuola o al lavoro oppure a praticare sport o frequentare luoghi affollati. I RISULTATI DELLO STUDIO Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – A causa dei sintomi e soprattutto delle sue complicanze, l’asma ha un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Per circa 9 pazienti su 10 l’asma grave rappresenta un limite per tutte le attività quotidiane, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni: il 70% degli adolescenti ha infatti dichiarato che la patologia comporta un peggioramento della propria qualità di vita. È quanto emerge dalla prima indagine specifica sull’asma grave, svolta da Doxapharma per Sanofi, con l’obiettivo di indagare l’impatto di questa patologia sulla qualità di vita dei pazienti. Un estratto dell’indagine è disponibile su thenextbreath.it, il portale italiano di Sanofi dedicato a pazienti e medici per informare sull’asma grave con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidità. Sono i sintomi, che spesso compaiono all’improvviso (e nelle forme gravi in maniera dirompente e pericolosa) a incidere non solo sulla salute, ma anche sulla sfera psicologica dei pazienti, che spesso si trovano a dover rinunciare anche alle più banali delle attività, come andare a scuola o al lavoro oppure a praticare sport o frequentare luoghi affollati. I RISULTATI DELLO STUDIO

