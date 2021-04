Annalisa Minetti retinite pigmentosa | come sta oggi l’artista?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una famosa cantautrice ed anche atleta paralimpica, ma avete mai visto suo marito e soprattuttosta? Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,è tra gli ospiti di ‘Pomeriggio 5‘, ma avete mai visto suo marito? Eccoli in

Uscire finalmente dal buio per 'tornare a vedere' le cose che la circondano. E' quello che accadrà adper merito di un apparecchio molto speciale che potrebbe cambiarle la vita."torna a vedere": ecco la speciale tecnologia Lo ha raccontato lei stessa al settimanale '...Elvira Serra per il 'Corriere della Sera' Prova mai nostalgia?'No, quello che ho visto non mi manca. Magari qualche volta mi prende la malinconia, se mi parlano di una meravigliosa giornata di sole e siamo al mare o in montagna'.Annalisa Minetti è una famosa cantautrice ed anche atleta paralimpica, ma avete mai visto suo marito e soprattutto come sta oggi?Perché Annalisa Minetti è cieca, cos'è la retinite pigmentosa: la malattia della cantante, sintomi e conseguenze.