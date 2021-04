Amici | il gesto sbagliato di Loredana Bertè | e la De Filippi chiede spiegazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa di riprendere i Cenacoli in persona, Arturo Artom continua con successo la sua serie televisiva sulla rete di Forbes in onda ogni mercoledì alle 22e30 sul Sky511. Da Settembre infatti è iniziata la terza serie del Cenacolo One-to-One che ha visto susseguirsi i protagonisti del mondo dell'arte della cultura e dell'economia che raccontano il mix unico di talento e fortuna che ha portato al successo e si confrontano sulle idee e visioni del futuro. Iniziata coi grandi Mario Lavezzi e Morgan, è proseguita con Tommaso Trussardi, Massimiliano di Silvestre, Presidente di BMW Italia, Debora Paglieri, Cavaliere del lavoro e Presidente di Felce Azzurra, Federico Protto, Ad di Retelit, l'Architetto Marco Casamonti, fondatore di Archea, William Fabbro, Ad del Gruppo Fabbro e Gianluca Bisol, re del Prosecco. Prossima puntata? Il futuro del digitale e dell'e-commerce con Simone Ranucci ...