Xi, 'le decisioni globali non spettano a pochi Paesi' (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto questa mattina il Forum Boao per l' Asia esortando tutti i Paesi del mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando che "le questioni globali non possono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto questa mattina il Forum Boao per l' Asia esortando tutti idel mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando che "le questioninon possono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Xi, 'le decisioni globali non spettano a pochi Paesi' - Asia - ANSA - zazoomblog : Xi le decisioni globali non spettano a pochi Paesi - #decisioni #globali #spettano #pochi - ticinonews : Xi: “Le decisioni globali non vanno prese da pochi Paesi” - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Xi, 'le decisioni globali non spettano a pochi Paesi' - Asia - ANSA - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Xi, 'le decisioni globali non spettano a pochi Paesi' - Asia - ANSA -