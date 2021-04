Vigili urbani sorpresi a bere un caffè al bar in zona rossa | il sindaco Mancinelli | ' Regole infrante | richiamo formale'

Advertising

infoitinterno : Marsala, bucate le ruote di 15 auto dei vigili urbani - infoitinterno : Marsala: danneggiate le auto dei Vigili urbani, bucate le gomme - infoitinterno : Marsala tagliate le gomme a 13 auto dei vigili urbani - infoitinterno : Tagliate ruote di 15 delle 20 auto appartenenti al comando dei Vigili Urbani di Marsala - JGiusi : @virginiaraggi @Straccia2 Sarebbe interessante fare una inchiesta su chi come quando e perché le autorizzazioni per… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili urbani

ANCONA - 'Chi doveva far rispettare le norme anti - Covid le ha infrante. E la foto ritrae i duein maniera inequivocabile mentre consumavano la colazione al bar il 16 marzo quando questo era vietato perchè si era in zona rossa. Un fatto di particolare gravità visto che i due agenti sono ...Sul posto è intervenuta una pattuglia diche ha subito allertato la società che gestisce il servizio di approviggionamento gas. Via Carlo Poerio e le strade attigue sono state ...L’autore della bravata in piazzetta Mori ha 22 anni. Corsi: "Si è anche presentato al comando per chiedere scusa alla città e all’agente" ...ANCONA - «Chi doveva far rispettare le norme anti-Covid le ha infrante. E la foto ritrae i due vigili in maniera inequivocabile mentre consumavano la colazione al bar il 16 marzo quando ...