Verso Udinese-Cagliari | le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista del fondamentale match Udinese-Cagliari, che si terrà mercoledì 21 aprile alle ore 20.45. Ecco le sue parole. Cosa ha detto Semplici in vista di Udinese-Cagliari? Sul cambio di modulo "Gli uomini e il modulo contano il giusto, lo dimostra l'ultima mezz'ora di sabato dove un vero e proprio modulo non c'era. Mi aspetto di dare continuità a quella voglia e a quella determinazione, necessarie per chi vuole arrivare al traguardo salvezza come noi". Sul turnover di Joao Pedro "Joao è importante per noi, deve solo ritrovare il gol. Stiamo lavorando per metterlo in condizioni di tornare a segnare. Su eventuali cambi vedremo solo domani, ma va detto che il modulo conta solo sulla carta. Ci sono ...

