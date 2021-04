Vaccino Johnson & Johnson, "preferenziale a over 60". L'ok di Ministero, Aifa e Css (Di martedì 20 aprile 2021) Il via libera per il Vaccino della Johnson & Johnson agli over 60 è arrivato in serata dal Ministero della Salute, Aifa e Css. "Il Vaccino Janssen è sicuro. È raccomandato l'uso preferenziale agli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il via libera per ildellaagli60 è arrivato in serata daldella Salute,e Css. "IlJanssen è sicuro. È raccomandato l'usoagli ...

