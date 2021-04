Vaccinare è la vera precauzione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 aprile 2021) Un verdetto già scritto. L’Ema, in un parere fotocopia rispetto al caso AstraZeneca, ha affermato che: anche per il vaccino Johnson & Johnson i benefici superano i rischi; i possibili effetti collaterali sono molto rari; e non ci sono indicazioni per limitarne l’uso per età o genere. Viene quindi da chiedersi come si è arrivati allo stop di una settimana. Negli Stati Uniti, il 13 aprile si era deciso di fermare le vaccinazioni con Johnson & Johnson a seguito di 8 eventi avversi rari segnalati su 7 milioni di vaccinazioni. La decisione avvenne per quello che la stessa autorità regolatoria statunitense, la Fda, definì un “eccesso di”. Eccesso che, come ammesso dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, è anche dovuto al fatto che gli Usa hanno una sovrabbondanza di altri vaccini (Pfizer e Moderna) e possono permettersi di bloccare o non usarne ...