Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 18:10 (Di martedì 20 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in primo piano nuovo incontro governo regioni sulle riaperture è preceduto da una riunione del comitato tecnico-scientifico domani o giovedì Consiglio dei Ministri la lega proporrà di spostare coprifuoco alle 23 già dal 26 aprile dice Matteo Salvini da Fratelli d’Italia da leader meloni chiede di toglierlo del tutto al centro del dibattito la scuola il potenziamento dei trasporti pubblici delle regioni del Ministro Giovannini dice ripensare gli orari delle città e sanificare i mezzi pubblici più volte al giorno 11 regioni più Trento e Bolzano aspirano la zona gialla tasso di positivo ancora 6% l’economia il sostegno di imprese e famiglie per il rilancio economico resta Essenziale ma vanno introdotti elementi di selettività per indirizzare le risorse dove più necessario ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in primo piano nuovo incontro governo regioni sulle riaperture è preceduto da una riunione del comitato tecnico-scientifico domani o giovedì Consiglio dei Ministri la lega proporrà di spostare coprifuoco alle 23 già dal 26 aprile dice Matteo Salvini da Fratelli d’Italia da leader meloni chiede di toglierlo del tutto al centro del dibattito la scuola il potenziamento dei trasporti pubblici delle regioni del Ministro Giovannini dice ripensare gli orari delle città e sanificare i mezzi pubblici più volte al giorno 11 regioni più Trento e Bolzano aspirano la zona gialla tasso di positivo ancora 6% l’economia il sostegno di imprese e famiglie per il rilancio economico resta Essenziale ma vanno introdotti elementi di selettività per indirizzare le risorse dove più necessario ...

