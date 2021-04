Ufficiale | Auteri torna sulla panchina del Bari

(Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso un comunicato, ilha reso noto di aver affidato a Gaetanoladella prima squadra. Questa la nota del club biancorosso: “SSCrende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Gaetano, revocando l’esonero emesso il 9 febbraio scorso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Loreno Cassia e da Sebastiano Aprile in qualità di preparatore dei portieri. Questa mattina, definite le pratiche burocratiche, il tecnico siciliano e il suo staff saranno aper poi dirigere la seduta di allenamento pomeridiano.” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il Bari ha ufficializzato il ritorno di Gaetanoin panchina, dopo l'esonero di Massimo Carrera .... protagonista anche in Russia , è stato sollevato dall'incarico, come reso noto da un comunicato. La decisione di De Laurentiis: via il tecnico Carrera era subentrato a Gaetano, ...Gaetano Auteri torna ufficialmente sulla panchina del Bari. La decisione è stata ufficializzata dal club dopo l'esonero di Massimo Carrera ...Il Bari ha ufficializzato il ritorno di Gaetano Auteri in panchina, dopo l'esonero di Massimo Carrera.