Superlega ' pronti a partire tra cinque mesi'

Quando partirà la? Forse già dalla prossima stagione. Il segretario generale Anas Laghrari , in un'... Siamoa sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono ...a sospendere tutti i club"., l'Uefa usa l'artiglieria pesante: Juve, Inter e Milan tagliati fuori?«La Superlega può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e a parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali». Anas Laghrari, segretario generale della ...Quando partirà la SuperLega? Forse già dalla prossima stagione. Il segretario generale Anas Laghrari, in un'intervista a Le Parisien, parla del nuovo progetto e fa ...