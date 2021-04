Spezia-Inter, i convocati di Italiano: fuori Bastoni, Erlic e Nzola (Di martedì 20 aprile 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida del campionato di Serie A 2020/2021 contro l’Inter. Il mister degli aquilotti dovrà fare a meno di Erlic, Nzola e Bastoni, che proseguiranno con la preparazione in vista della prossima gara contro il Genoa. Di seguito i calciatori convocati da Italiano per la sfida all’Inter, in programma mercoledì 20 aprile alle ore 20:45. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha diramato la lista deiper la sfida del campionato di Serie A 2020/2021 contro l’. Il mister degli aquilotti dovrà fare a meno di, che proseguiranno con la preparazione in vista della prossima gara contro il Genoa. Di seguito i calciatoridaper la sfida all’, in programma mercoledì 20 aprile alle ore 20:45. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @AchrafHakimi - @RomeluLukaku9 e l'Inter va: rivediamo insieme gli highlights della gara di andata… - germanocassese : RT @Pirichello: Turno pericolosissimo per noi Superleghisti: Milan-Sassuolo Spezia-Inter Juve-Parma Il rischio di cadere e attirarsi… - sportface2016 : #calcio #SerieA #SpeziaInter, i convocati di #Italiano: fuori #Bastoni, #Erlic e #Nzola - Cale194 : RT @Pirichello: Turno pericolosissimo per noi Superleghisti: Milan-Sassuolo Spezia-Inter Juve-Parma Il rischio di cadere e attirarsi… - GruppoEsperti : #Spezia, contro l'#Inter non ci saranno #Nzola, #Erlic e #Bastoni #SpeziaInter #Fantacalcio -