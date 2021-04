Sei milioni di italiani hanno “paura di tutto”: così lockdown e catastrofismo ci rendono insicuri (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr — Soli, isolati, ansiosi, depressi e fobici: soprattutto la paura è il comun denominatore per almeno 6 milioni di italiani che emerge dall’ultimo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia di Censis e Federsicurezza. Un italiano su dieci, in casa o fuori, vive cioè «costantemente in stato d’ansia». Fenomeno che rivela una drammatica prevalenza nelle donne: sono quasi 5 milioni, il 17,9% della popolazione femminile complessiva. Ma la paura serpeggia anche tra i giovani: 1,7 milioni, pari al 16,3% degli under 35. La paura è un regalino della comunicazione pandemica «Si tratta di sentimenti fortemente condizionati dalla paura del contagio», spiegano gli autori del Rapporto. «La sfera sanitaria peserà sempre di più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr — Soli, isolati, ansiosi, depressi e fobici: sopratlaè il comun denominatore per almeno 6diche emerge dall’ultimo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia di Censis e Federsicurezza. Un italiano su dieci, in casa o fuori, vive cioè «costantemente in stato d’ansia». Fenomeno che rivela una drammatica prevalenza nelle donne: sono quasi 5, il 17,9% della popolazione femminile complessiva. Ma laserpeggia anche tra i giovani: 1,7, pari al 16,3% degli under 35. Laè un regalino della comunicazione pandemica «Si tratta di sentimenti fortemente condizionati dalladel contagio», spiegano gli autori del Rapporto. «La sfera sanitaria peserà sempre di più ...

