Secret Invasion | Emilia Clarke e Olivia Colman in trattative

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Continuano i lavori di produzione pernuova serie dei Marvel Studios. Pochi minuti fa Variety ha rilasciato un indiscrezione secondo cuisembrerebbe essere in fase finale diper un ruolo misterioso. Una notizia che arrivava al momento giusto, soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlano di un possibile interessamento del premio Oscarnel progetto. L’attrice inglese sembra stia concludendo lecon i produttori per un ruolo di cui non si sa ancora nulla. Poche settimane fa è stato annunciato che Kingsley Ben-Adir interpreterà il villain. Ritroveremo inoltre Samuel L. Jackson nei panni del gelido Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull ...