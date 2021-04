Sanità: verso il Quantum Leap (Di martedì 20 aprile 2021) (foto: Unsplash)un articolo estratto da Tentacle Magazine, pubblicazione dedicata al mondo della comunicazione digitale d’impresa a cura di Giulia Busca e Rosa Serpico La pandemia causata dal Covid-19 ha comportato un’evoluzione senza precedenti a livello politico, economico e sociale, minando certezze e abitudini consolidate: le autorità governative sono state costrette a stravolgere le loro agende, ponendo come priorità assoluta la tutela della salute pubblica. In un contesto in cui è sempre maggiore la pressione sui sistemi sanitari, costretti a rispondere a diverse criticità, tra cui l’invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di bisogni assistenziali più sofisticati e personalizzati, il coronavirus ha sorprendentemente accelerato alcune tendenze, facendo emergere la necessità di definire nuove strade per la cura e la salute della persona. Se fino a pochi mesi fa ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) (foto: Unsplash)un articolo estratto da Tentacle Magazine, pubblicazione dedicata al mondo della comunicazione digitale d’impresa a cura di Giulia Busca e Rosa Serpico La pandemia causata dal Covid-19 ha comportato un’evoluzione senza precedenti a livello politico, economico e sociale, minando certezze e abitudini consolidate: le autorità governative sono state costrette a stravolgere le loro agende, ponendo come priorità assoluta la tutela della salute pubblica. In un contesto in cui è sempre maggiore la pressione sui sistemi sanitari, costretti a rispondere a diverse criticità, tra cui l’invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di bisogni assistenziali più sofisticati e personalizzati, il coronavirus ha sorprendentemente accelerato alcune tendenze, facendo emergere la necessità di definire nuove strade per la cura e la salute della persona. Se fino a pochi mesi fa ...

Advertising

LegaSalvini : GILETTI LEGGE LE EMAIL TRA RANIERI GUERRA E FRANCESCO ZAMBON: ''RISENTIMENTO VERSO OMS, RIVISITATO DAL MINISTERO DE… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Verso un'estate diversa, ma non sia liberi tutti'. 'Serve attenzione e… - LauraBottici : Non ne possiamo accettare il ripristino, a maggior ragione verso un ex parlamentare che proprio nel campo sanitario… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: GILETTI LEGGE LE EMAIL TRA RANIERI GUERRA E FRANCESCO ZAMBON: ''RISENTIMENTO VERSO OMS, RIVISITATO DAL MINISTERO DELLA SAN… - 273_333 : @PSenaldi Copasir ? 49 mln e? Poltrone scambiate in Lombardia ? Cambi casacca verso lega melllloni? Lombardia con s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità verso Non solo vaccini. Due farmaci 'da taschino' trasformeranno il Covid in un raffreddore ... inibire il progresso dei pazienti verso una forma grave di Covid, abbreviare la fase infettiva per ... Tag: Coronavirus Sanità Vaccini

La Puglia resta rossa, per Lega e FdI sfiducia e commissariamento ...delle allarmanti sottovalutazioni del rischio e dell'incapacità amministrativa nella gestione dell'emergenza pandemica a danno della comunità pugliese bisognosa di recuperare fiducia verso la sanità ...

Sanità/ (VIDEO) Rsa, fuga di infermieri verso le Aziende Ospedaliere. Ticino Notizie ... inibire il progresso dei pazientiuna forma grave di Covid, abbreviare la fase infettiva per ... Tag: CoronavirusVaccini...delle allarmanti sottovalutazioni del rischio e dell'incapacità amministrativa nella gestione dell'emergenza pandemica a danno della comunità pugliese bisognosa di recuperare fiduciala...