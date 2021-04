Roma, primarie del centrosinistra per il sindaco. Il Pd in pressing per far scendere in campo Zingaretti (Di martedì 20 aprile 2021) Fissare delle scadenze per prendere tempo. Fare dei nomi sperando che ne vengano fuori altri. Il tavolo delle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Roma si insedia oggi, 20 aprile, alle 21. I candidati avranno un mese di tempo per formalizzare le candidature. Trenta giorni per convincere Nicola Zingaretti a scendere in campo: per la quota del Partito democratico che gestisce le questioni Romane, l’ex segretario è la migliore opzione possibile. Anche secondo i sondaggi – l’ultimo è quello di Winpoll – il presidente della Regione Lazio è la carta migliore del centrosinistra per vincere il ballottaggio. Il 20 giugno, a un mese dalla chiusura delle candidature, si celebreranno le primarie. Finora hanno annunciato la ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Fissare delle scadenze per prendere tempo. Fare dei nomi sperando che ne vengano fuori altri. Il tavolo delledelper le elezioni comunali disi insedia oggi, 20 aprile, alle 21. I candidati avranno un mese di tempo per formalizzare le candidature. Trenta giorni per convincere Nicolain: per la quota del Partito democratico che gestisce le questionine, l’ex segretario è la migliore opzione possibile. Anche secondo i sondaggi – l’ultimo è quello di Winpoll – il presidente della Regione Lazio è la carta migliore delper vincere il ballottaggio. Il 20 giugno, a un mese dalla chiusura delle candidature, si celebreranno le. Finora hanno annunciato la ...

CarloCalenda : Il post definitivo sulle primarie per Roma. Auguri a Serena. @ValentinaGrippo - impaziente0 : RT @SignorErnesto: Vorrei comunicare che nel Lazio siamo ancora vivi e, pur avendo riaperto le scuole dell'infanzia e primarie il 30 marzo… - LindaYogaTeach : RT @SignorErnesto: Vorrei comunicare che nel Lazio siamo ancora vivi e, pur avendo riaperto le scuole dell'infanzia e primarie il 30 marzo… - patriziadegioia : RT @Pensiero0: Il pensiero di @CarloCalenda su #Boccia #Emiliano #PD #Roma #primarie #Calenda - FeniceArde : @il_Fuco_ @dylettama Manco da me e sono stata in una infanzia a Roma e ora in due primarie né al personale né a bambinx -