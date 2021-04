Riaperture, Gelmini: “Più saremo prudenti e responsabili, più velocemente torneremo alla normalità” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Avevamo promesso di fare un tagliando a metà aprile e abbiamo mantenuto la parola. Dopo un anno di sacrifici gli italiani meritano di ripartire. Le #Riaperture da lunedì 26 aprile dovranno essere graduali e nel rispetto delle regole. L’Italia ha le energie per rinascere, il comportamento di ciascuno di noi farà la differenza: più saremo prudenti e responsabili, e più velocemente torneremo alla normalità”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini (foto), a proposito delle imminenti Riaperture, previste a partire dal prossimo 26 aprile. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Avevamo promesso di fare un tagliando a metà aprile e abbiamo mantenuto la parola. Dopo un anno di sacrifici gli italiani meritano di ripartire. Le #da lunedì 26 aprile dovranno essere graduali e nel rispetto delle regole. L’Italia ha le energie per rinascere, il comportamento di ciascuno di noi farà la differenza: più, e più”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella(foto), a proposito delle imminenti, previste a partire dal prossimo 26 aprile. L'articolo L'Opinionista.

